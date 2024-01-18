IMF Başkanı, fosil yakıt sübvansiyonlarının iklim değişikliği finansmanında kullanılmasını çağırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hükümetler tarafından fosil yakıtlara sağlanan sübvansiyonların iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanı için kullanılması çağrısında bulundu.

Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "İklim ve Doğa: Sistemik Bir Yanıt Gerekiyor" başlıklı panele katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika eylemlerinden bahseden Georgieva, bugün kolektif taahhütlerin 2030 yılına kadar ulaşılması gereken noktanın yaklaşık yüzde 50 gerisinde kaldığını söyledi.

Georgieva, bu konuda finansmanın nereden bulunacağına dair yakınmalardan sıkıldığını, geçen yıl dünyanın doğrudan ve dolaylı olarak fosil yakıt sübvansiyonlarına 7 trilyon dolardan fazla para harcadığını belirtti.

Bu tutarın 1,3 trilyon dolarının doğrudan fosil yakıt sübvansiyonu olduğunu kaydeden Georgieva, "Bunu geri çekin ve iklim eylemini desteklemek için kullanın." dedi.

Georgieva ayrıca, karbon fiyatlandırmasının da 2030 yılına kadar ton başına 85 dolar olması gerektiğini yineledi.

Öte yandan Davos'ta ikili görüşmelerde de bulunan Georgieva, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi.

Georgieva, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Arjantin'in derin ekonomik ve sosyal zorluklarından ayrıca enflasyonu düşürmek, özel sektör liderliğindeki büyümeyi teşvik etmek ve kıt olan kamu parasını en savunmasız insanlara yardım etmek için kullanmak amacıyla atılan "kararlı" adımlardan bahsettiklerini bildirdi.