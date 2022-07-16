IMF Başkanı, küresel görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

IMF Başkanı, küresel görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu söyledi

16.07.2022 18:18
IMF Başkanı, küresel görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu söyledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu, enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde görünümün daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu, enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde görünümün daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Georgieva, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomik görünümün parlak olmadığını belirten Georgieva, "Görünüm önemli ölçüde karardı ve belirsizlik son derece yüksek. IMF'nin daha önce uyardığı aşağı yönlü riskler artık gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Georgieva, Ukrayna'daki savaşın yoğunlaştığını, emtia ve gıda fiyatları üzerinde ek baskılar oluşturduğunu aktardı.

Küresel finansal koşulların tahmin edilenden daha fazla sıkılaştığına işaret eden Georgieva, küresel tedarik zincirlerinde devam eden salgın kaynaklı aksaklıkların ve yenilenen darboğazların ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Georgieva, aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ve derinleşebileceğini belirterek enflasyonun daha kalıcı hale gelmesi halinde potansiyel olarak büyümeyi etkileyebilecek, özellikle yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şiddetlendirebilecek daha güçlü politika müdahalelerini gerektireceğini ifade etti.

Ülkelerin enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, enflasyonu düşürememenin toparlanmayı riske atabileceğini ve savunmasız insanlar için yaşam standartlarına daha fazla zarar verebileceğini belirtti.

Georgieva, maliye politikasının merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabalarını engellememesi, yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Küresel iş birliğinde yeni bir ivmenin önemini vurgulayan Georgieva, özellikle gıda güvensizliği ve yüksek borç risklerini ele almak için G20 liderliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
IMF Başkanı'ndan G20 ülkelerine acil eylem planı çağrısı IMF Başkanı'ndan G20 ülkelerine acil eylem planı çağrısı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi
Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Merkez Bankası, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF Başkanı, küresel görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
18:01 Evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra bulundu
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 18:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: IMF Başkanı, küresel görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement