IMF Başkanı Mısır'da Ekonomik Reformlar Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

IMF Başkanı Mısır'da Ekonomik Reformlar Üzerine Görüştü

IMF Başkanı Georgieva, Mısır ile ekonomik reformlar için en iyi yolu arayan görüşmeler yaptı.

03.11.2024 17:47
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Mısır hükümetiyle işbirliği içinde hem hükümetin hem Fonun hedeflerini karşılayacak ekonomik reformlar için "en iyi yolu" oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın mevcut ekonomik reform programını ele almak üzere dün ülkeye gelen Georgieva, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Georgieva, Mısır'ın, mevcut bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında karşılaştığı büyük meydan okumaların farkında olduklarını kaydetti.

Georgieva, Mısır hükümetiyle ortak bir şekilde, tüm boyutları göz önüne alarak Mısır ekonomisi üzerinde olumlu etkileri olacak reformlar için en iyi yolu bulmaya çalıştıklarını aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, Mısır'ın son dönemde gösterdiği çabayı ve ekonomik olarak en kırılgan grupları önceleyerek büyük bir özenle uyguladığı reform programını takdir ettiklerini belirtti.

Sisi ise ilerleyen süreçte IMF ile ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyon oranlarını düşürmek amacıyla elde edilen kazanımların üzerine bina ederek ilerlemeyi istediklerini ifade etti.

Mısır'ın, dolar likiditesi üzerinde derin etkisi olan bölgesel ve uluslararası krizler sebebiyle karşılaştığı meydan okumaların büyüklüğünün dikkate alınması gerektiğine işaret eden Sisi, devletin öncelikli hedefinin, özellikle enflasyon ve yüksek fiyatlarla mücadele ederek vatandaşların üzerindeki baskıyı hafifletmek ve yatırımları çekerek büyüme oranlarını artırmak olduğunu kaydetti.

Mısır 2022'de, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamış, 2023'te bunu 8 milyar dolara çıkarmıştı.

Mısır Merkez Bankası ekim ayının başında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin geçen yıl yüzde 25 düştüğünü bildirmişti.

Sisi de aynı tarihlerde, ülkesinin bu yılın ilk 8 ayında, bölgedeki jeopolitik gerginlikler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 6 milyar dolar gelir kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF Başkanı Mısır'da Ekonomik Reformlar Üzerine Görüştü - Son Dakika

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