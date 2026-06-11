IMF'den Avro Bölgesi'ne Savaş Uyarısı - Son Dakika
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IMF'den Avro Bölgesi'ne Savaş Uyarısı

11.06.2026 20:07
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IMF, Avro Bölgesi'nin Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle risklerle karşılaştığını bildirdi.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinin Orta Doğu'daki savaş ve buna bağlı enerji fiyatı artışları nedeniyle yeni ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

IMF ekibinin Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin 4. madde kapsamında yaptığı değerlendirmeyle ilgili sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "Avro Bölgesi ekonomisi, Orta Doğu'daki savaştan ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji fiyatı artışlarından kaynaklanan yeni ters rüzgarlarla karşı karşıya." ifadesine yer verildi.

Küresel görünümün daha da parçalandığı bir dönemde bu zorlukların Avrupa'nın uzun süredir devam eden nüfus yaşlanması ve zayıf verimlilik artışı gibi yapısal sorunlarının üzerine eklendiği belirtilen bildiride, "Makroekonomik politikaların kısa vadeli hedefleri, enflasyon beklentilerini hedefte tutmak ve ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkiyi mali açıdan ihtiyatlı bir şekilde hafifletmektir. Aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğini, ekonomik direncini ve potansiyel büyümesini güçlendirmek amacıyla yapısal gündemde ilerleme kaydetmek, daha da acil bir hal almıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyüme beklentileri savaş öncesine kıyasla düştü

Bildiride, Avro Bölgesi'nde büyüme görünümünün zayıfladığına işaret edilerek, Orta Doğu'daki savaşın, güveni zayıflatan, finansal koşulları sıkılaştıran ve enflasyon üzerinde geçici etkiler yaratan büyük ancak geçici olumsuz arz şokunu temsil etmesinin beklendiği bildirildi.

Enerji arzındaki kesintilerin kalıcı hale gelmesiyle, Avro Bölgesi için 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 0,9'a, 2027 tahmininin ise yüzde 1,2'ye çekildiği kaydedilen bildiride, bu oranların savaş öncesine kıyasla sırasıyla 0,5 ve 0,2 puan daha düşük olduğunun altı çizildi.

Bildiride manşet enflasyonun ise 2026 ve 2027 için sırasıyla savaş öncesi tahminlerin 0,8 ve 0,4 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 2,8 ve yüzde 2,3'e yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Risklerin daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon yönünde ağırlık kazandığına işaret edilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Daha da kalıcı bir enerji şoku, güven kaybı veya finansal stres talebi zayıflatabilecek olsa bile enflasyonu ve enflasyon beklentilerini daha da artırabilir. Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi veya enerji altyapısının onarılmasındaki gecikmeler, Ukrayna'da şiddetlenen çatışmalar ve daha fazla ticaret politikası ayarlaması, aşağı yönlü ek riskler oluşturmaktadır."

"Daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabilir"

Politika tavsiyelerine de yer verilen bildiride, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve enerji maliyetlerinin genel fiyat artışlarına dönüşmesini engellemek adına Avrupa Merkez Bankasının (ECB) daha sıkı politika duruşuna ihtiyaç duyabileceği vurgulandı.

Bildiride, geniş tabanlı ve hedef gözetmeyen enerji desteklerinin verimsizlik yarattığı belirtilerek, mali yardımların yalnızca kırılgan haneleri kapsayacak şekilde daraltılması istendi.

Avrupa'nın enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması çağrısı yapılan bildiride, Avrupa'nın nüfus yaşlanması ve düşük verimlilik gibi kronik sorunlarına eklenen bu yeni şoku atlatabilmesi için üye ülkelerin ortak ve kararlı mali disiplin uygulamaları gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Avro Bölgesi'ne Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihal Semci Nihal Semci:
    işte dedim ya bütün bunlar hep kağıt üzerinde kalıyo söylentilerde kalıyo herkes konuşuyo da IMF diyo Merkez Bankası diyo çıkmazlar mı bi somut adım atalım fakat çatır çatır laflar atıyorlar hepsi bitmedi mi artık bu savaşlar da enerjiye bağlantı kurma işleri kimse çözmüyo asıl sorun orası zannımca 0 0 Yanıtla
  • Cem İnan Hazarbey Cem İnan Hazarbey:
    vay be! Avro Bölgesi'ne bu kadar büyük etki yapıyo demek! Enerji fiyatları daha da yükselebilir o zaman! Çok kötü bir durum açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Erhan Sondaj Erhan Sondaj:
    yine aynı şeyler işte IMF bu savaş onu bu enflasyon bunu herkes biliyor zaten ne yeni var burada hep aynı laflar dönüp duruyo 0 0 Yanıtla
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