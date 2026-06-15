IMF: Küresel Ekonomi Dayanıklı, Ama Riskler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IMF: Küresel Ekonomi Dayanıklı, Ama Riskler Devam Ediyor

15.06.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IMF Başkanı Georgieva, Orta Doğu savaşının etkilerine karşın küresel ekonominin dayanıklı olduğunu belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın üzerinden üç aydan fazla zaman geçmesine rağmen küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşulların etkilendiğini ancak henüz küresel bir yavaşlamaya işaret etmediğini bildirdi.

IMF, Kristalina Georgieva tarafından kaleme alınan "Küresel Ekonomi Savaş Şokuna Dayanıyor - Şimdilik" başlıklı blog yazısını yayımladı.

Georgieva, yazıda, "Orta Doğu'daki savaşın başlamasının üzerinden 3 aydan fazla süre geçerken küresel ekonomi dayanıklılığını koruyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşulların etkilendiğine işaret eden Georgieva, ancak bu etkilerin henüz küresel bir yavaşlamaya işaret edecek düzeyde olmadığını aktardı.

Georgieva, dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'de güçlü bir ekonomik ivme gördüklerini kaydetti.

"Belirsizlik ve riskler yüksek seyretmeye devam ediyor"

Genel olarak dayanıklılık gösteren küresel tablonun önemli eşitsizlikleri gizlediğini belirten Georgieva, gelişmiş ekonomiler arasında bile bazı ülkeler ve toplulukların daha ağır darbe aldığını, Afrika'da ise olumsuz etkilerin daha belirgin olduğunu ifade etti.

Georgieva, "Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması ve çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'daki altyapının zarar görmesiyle birlikte belirsizlik ve riskler yüksek seyretmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, 8 Temmuz'da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü raporunun güncellemesinde küresel tabloya ilişkin güncel bir analiz sunacakları aktardı.

"Pazar günü açıklanan ateşkes memnuniyet verici"

Enerji arz şokunun süresi ve yoğunluğunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Georgieva, "Ne kadar çabuk çözülürse o kadar iyi, özellikle de altyapıda meydana gelen ciddi hasar dikkate alındığında arzın toparlanması zaman alacağı için, pazar günü açıklanan ateşkes memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Georgieva, çatışma veya aksaklıkların yoğunlaşması halinde bunun küresel büyüme için "açık bir risk" olduğunu belirterek, süregelen yüksek belirsizlik nedeniyle tüm politika yapıcıların çevik ve disiplinli olmaları gerektiğini kaydetti.

Şu aşamada üye ülkelerin çoğunun finansal destekten ziyade net ve açık bir politika rehberliği talep ettiğini ifade eden Georgieva, buna uygun olarak özel olarak hazırlanmış politika tavsiyeleri ve kapasite geliştirme desteği sunduklarını, finansal desteğe ihtiyaç duyan ülkeler için de devreye girdiklerini aktardı.

Georgieva, "Küresel ekonominin şoku şu ana kadar göğüsleyebilmiş olması güven verici, ancak rehavete kapılmaya neden olmamalı. IMF yüksek alarm halinde olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Küresel Ekonomi Dayanıklı, Ama Riskler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Takımın yıldızıydı Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi Takımın yıldızıydı! Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu

21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
20:13
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi
CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 21:43:11. #7.12#
SON DAKİKA: IMF: Küresel Ekonomi Dayanıklı, Ama Riskler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.