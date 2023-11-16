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Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF'in kucağına düştü - Son Dakika

Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF'in kucağına düştü

Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF'ten 35 milyar dolar kredi alacak. Kuzey Amerika ülkesi krediyi 2 yıllık süre içinde kullanabilecek.

Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF\'in kucağına düştü
16.11.2023 23:25

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladı. IMF'den yapılan açıklamada, Meksikalı yetkililerin yeni kredi limitini ihtiyati tedbir olarak değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

PARAYI KRİZİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANACAKLAR

Onaylanan 35 milyar dolarlık esnek kredi limiti Meksika için krizi önlemek amacıyla tasarlandı. Meksika'nın çok güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri ile makroekonomik performans ve politika uygulama geçmişi sayesinde kredi limitine uygun görüldüğü ve bunun Meksika için 2009'dan bu yana düzenlenen 10'uncu kredi limiti olduğu kaydedildi.

IMF'İN MEKSİKA EKONOMİSİNE GÜVENİ TAM

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Meksika ekonomisinin güçlü tüketim ve yatırımla birlikte geniş tabanlı bir büyümenin ortasında olduğunu belirtti. Gopinath, Meksika'nın makroekonomik politikaları ve kurumsal politika çerçevelerinin, esnek bir döviz kuru rejimi, güvenilir enflasyon hedefleme çerçevesi, mali sorumluluk yasası ve iyi düzenlenmiş finans sektörüyle oldukça güçlü olmaya devam ettiğini aktardı.

DIŞ RİSKLER DEVAM EDİYOR

Meksikalı yetkililerin politikalarının ihtiyatlı olmaya devam ettiğine işaret eden Gopinath, para politikasının enflasyonist baskıları kontrol altına almaya odaklanırken, maliye politikasının kamu borcunu kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Gopinath, Meksika'nın önceki yıllara göre daha düşük olmasına rağmen artan dış risklere maruz kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, yeni kredi limitinin Meksikalı yetkililerin makroekonomik stratejisini desteklemede önemli bir rol oynamaya ve piyasa güvenini artırırken risklere karşı güvence sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sonora, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF'in kucağına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik krizle boğuşan Meksika, IMF'in kucağına düştü - Son Dakika
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