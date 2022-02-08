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IMF Nijerya'dan yakıt sübvansiyonlarını kaldırmasını istedi - Son Dakika

IMF Nijerya'dan yakıt sübvansiyonlarını kaldırmasını istedi

08.02.2022 20:37
IMF Nijerya'dan yakıt sübvansiyonlarını kaldırmasını istedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'nın kamu maliyesinde, reformların bir parçası olarak yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasını istedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'nın kamu maliyesinde, reformların bir parçası olarak yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasını istedi.

IMF'den yapılan açıklamada, hedeflenmemiş sübvansiyonların kaldırılmasının politika alanı yaratacağını ve borç sürdürülebilirlik risklerini azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya hükümetinin, herhangi bir tasarrufu nasıl kullandığı konusunda şeffaf olması gerektiği kaydedildi.

IMF'nin bu yıl Nijerya'da ekonomik büyüme öngördüğü ifade edilen açıklamada, ancak ülkenin mali açığının, kısmen yakıt sübvansiyonları nedeniyle genişleyeceği aktarıldı.

Nijerya hükümeti, geçen yıl akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırarak bunun yerine yoksullara ulaşım desteği vermeyi değerlendirmiş fakat böyle bir adımın durumu daha da kötüleştirebileceği gerekçesiyle mevcut politikasına bağlı kalmıştı.

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Uluslararası Para Fonu, Nijerya, Borç, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF Nijerya'dan yakıt sübvansiyonlarını kaldırmasını istedi - Son Dakika Ekonomi


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