Üye Girişi
IMF: Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı - Son Dakika

IMF: Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı

15.12.2021 18:54
IMF: Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2020'de 226 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükseldiğini aktararak, politika yapıcıların yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2020'de 226 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükseldiğini aktararak, politika yapıcıların yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlaması gerektiğini belirtti.

IMF Mali İşler Dairesi Başkanı Vitor Gaspar, Mali İşler Dairesinde Bölüm Şefi Paulo Medas ve Ekonomist Roberto Perrelli, küresel borçlara ilişkin ortak blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, dünyanın küresel sağlık krizi ve derin bir durgunluktan etkilendiği 2020'de küresel borcun 226 trilyon dolara yükseldiğini ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yıllık borç artışının gözlemlendiğini belirtti.

Küresel borcun krize girerken de yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çekilen yazıda, hükümetlerin rekor düzeydeki yüksek kamu ve özel borç seviyeleriyle, yeni virüs mutasyonlarıyla ve yükselen enflasyonla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Yazıda, "Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel borcun 2020'de GSYH'nin yüzde 256'sına yükseldiği belirtilen yazıda, küresel kamu borcunun GSYH'nin yüzde 99'u gibi rekor bir seviyeye sıçradığı aktarıldı.

Yazıda, mali olmayan şirketlerden ve hanehalklarından gelen özel borçların da yeni zirvelere ulaştığı kaydedildi.

Borç artışlarının özellikle gelişmiş ekonomilerde dikkat çektiğine işaret edilen yazıda, bu ülkelerde 2007'de yüzde 70 olan kamu borcunun GSYH'ye oranının 2020'de yüzde 124'e çıktığı bildirildi.

Yazıda, kamu borcunun halihazırda toplam küresel borcun neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğu, bunun 1960'ların ortalarından bu yana en yüksek pay olduğu belirtildi.

Borç dalgalanmasının özellikle finansman koşulları sıkılaştıkça kırılganlıkları artırdığına işaret edilen yazıda, yüksek borç seviyelerinin çoğu durumda hükümetlerin toparlanmayı destekleme kabiliyetini ve özel sektörün orta vadede yatırım yapma kapasitesini kısıtladığı aktarıldı.

Uluslararası Para Fonu, Enflasyon, Politika, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF: Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:45 Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
18:42 Asılı Tük bayrağını kopardığı ön sürülen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum
18:40 Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu
18:38 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması         
18:45
Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu         
18:41
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 19:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: IMF: Politika yapıcılar, yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement