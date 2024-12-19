IMF Suriye Ekonomisi İçin Beklemede

Ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Suriye'deki duruma ilişkin ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu belirterek, Fon'un ihtiyaç duyulduğunda ve şartlar elverdiğinde, uluslararası toplumun yeniden yapılanmaya yardımcı olma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin sorularını yanıtlayan Kozack, Suriye'deki durumu yakından izlediklerini söyledi.

Kozack, Suriye halkının çok uzun zamandır acı çektiğini belirterek, "Ülkenin artık derin insani, sosyal ve ekonomik sorunlarını ele almaya ve Suriye ekonomisini onarmaya başlayabileceğini umuyoruz." dedi.

IMF'nin 2009'da yapılan son 4. Madde istişaresinden bu yana Suriye ile anlamlı bir ilişki kurmadığına işaret eden Kozack, "Şu anda sahadaki durum gerçekten de değişken. Ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken. Durumu yakından takip ediyoruz, ihtiyaç duyulduğunda ve şartlar elverdiğinde, uluslararası toplumun yeniden yapılanmaya yardımcı olma çabalarını desteklemeye hazırız." diye konuştu.

" Fed'in attığı adımı uygun buluyoruz"

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısında aldığı para politikası kararlarına ilişkin sorular üzerine Kozack, "Fed'in attığı adımı uygun buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kozack, ABD ekonomisinin performansının son birkaç yıldır oldukça güçlü olduğunu belirterek, ekonominin özellikle dezenflasyon sürecinin korkulandan daha az maliyetli olduğunu kanıtladığını ifade etti. ABD'de enflasyonun Fed'in eylemleri karşısında gerilediğine işaret eden Kozack, enflasyonu yüzde 2 hedefine giden bir yolda gördüklerini dile getirdi.

Kozack, çekirdek enflasyonun bu yılı yüzde 3'ün biraz altında tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, son dönemde gelen verilerin iş gücü piyasasında soğumanın devam ettiğini, enflasyonun beklenenden biraz daha yüksek ancak yine de hedefe doğru iniş eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Belirsizliğin yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinin hızını ve kapsamını gelen ekonomik verilerle kalibre etmeye devam etmesi gerekeceğini belirten Kozack, bu durumun ABD ekonomisinin görünümünü nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerini Ocak 2025'te yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda açıklayacakları bilgisini verdi.

Kozack, "Dünyanın geri kalanı üzerindeki etkilere gelince, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Fed'in politikaları ve güçlü bir ABD ekonomisi de dahil olmak üzere ABD'deki uygun politikaların dünyanın geri kalanı için iyi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Politika faizini sabit tutan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) attığı adımları da uygun bulduklarını belirten Kozack, politika normalleşmesini ve enflasyonun kalıcı bir şekilde hedefe dönmesini sağlamaya çalışırken veriye bağlı para politikasını sürdürmelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

El Salvador ile 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşması

Kozack, IMF'nin El Salvador ile 1,4 milyar dolarlık kredi programı üzerinde anlaşmasına da değinerek, ülkenin yürüttüğü Bitcoin projesinin getirdiği risklerin azaltılmasının da anlaşmanın bir unsuru olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda, özel sektörün Bitcoin kullanımının gönüllü hale getirileceğini belirten Kozack, yetkililerin finansal kapsayıcılığı ve büyümeyi artırma çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

Kozack, kripto varlıkların hem risk hem de fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Finansal istikrar, tüketicinin korunması ve finansal bütünlük açısından potansiyel riskler söz konusu ve bu nedenle ülkelerin bu riskleri ele almak için kripto varlıklarla ilgili bir politika çerçevesine sahip olması önemli." dedi.