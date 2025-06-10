IMF, Suriye Ekonomisini İncelemek Üzere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, Suriye Ekonomisini İncelemek Üzere Ziyaret Gerçekleştirdi

10.06.2025 19:32
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IMF heyeti, Suriye'nin ekonomik koşullarını değerlendirmek ve destek sağlamak için Şam'da.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Suriye'deki ekonomik ve finansal koşulları değerlendirmek, politika önceliklerini görüşmek ve ekonomik politikaların oluşturulması ile uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritası hazırlamak için ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fondan yapılan açıklamada, Ron van Rooden liderliğindeki IMF heyetinin 1-5 Haziran'da Şam'ı ziyaret ettiği aktarıldı.

IMF heyetinin 2009'dan bu yana ilk kez Suriye'yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ziyaretle ülkedeki ekonomik ve finansal koşulların değerlendirilmesi, yetkililerin politika önceliklerinin görüşülmesi ve ekonomik politikaların oluşturulması ile uygulanmasına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritasının hazırlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriyeli yetkililerin ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olduğu vurgulanarak, kısa vadede sağlam maliye ve para politikalarının izlenmesi yoluyla kamu güveninin ve makroekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve özel sektörün ülkenin kalkınma ve büyümesinde öncü rol üstlenebilmesi için uygun koşulların yaratılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Suriye'nin önemli ölçüde uluslararası yardıma ihtiyacı olacak

Suriye'nin, ekonomisini iyileştirmek, acil insani ihtiyaçları karşılamak ve temel kurumlar ile altyapıyı yeniden inşa etmek için önemli ölçüde uluslararası yardıma ihtiyacı olacağı belirtilen açıklamada, bunun sadece uygun koşullu mali desteği değil aynı zamanda kapsamlı kapasite geliştirme yardımlarını da içerdiği aktarıldı.

IMF heyetine liderlik eden Rooden'ın değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Suriye'nin yıllarca süren çatışmaların ardından büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 6 milyon kişinin çoğunluğu komşu ülkelere olmak üzere ülkeden kaçtığı ve 7 milyon kişinin de ülke içinde yerinden edildiği anımsatılarak, üretimin düştüğü, reel gelirlerin keskin bir şekilde gerilediği ve yoksulluğun yüksek olduğu kaydedildi.

Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanması aciliyet taşıyor

Devlet kurumlarının zayıfladığı, temel hizmetlerin sekteye uğradığı ve ülkenin altyapısının büyük bir kısmının hasar gördüğü veya yok edildiği belirtilen açıklamada, insani ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarının çok büyük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanmasının büyük bir aciliyet taşıdığı ifade edildi.

IMF misyonunun fonun Suriye'yi destekleme taahhüdünü yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, fon yetkililerinin, özellikle maliye bakanlığı, merkez bankası ve istatistik kurumu olmak üzere temel ekonomik kurumlar için politika ve kapasite geliştirme öncelikleri için ayrıntılı bir yol haritası geliştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Suriye, Finans, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, Suriye Ekonomisini İncelemek Üzere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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