IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları Başladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Bahar Toplantıları, küresel ekonomideki sorunlar ve fırsatların ele alındığı bir platform olarak başladı. Toplantılar, enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek. Maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya geldiği toplantılarda, küresel ekonomik görünüm, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkınma gibi konular ele alınacak. Ayrıca, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar da açıklanacak. Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan da toplantılara katılacak ve bazı etkinliklerde konuşmacı olarak yer alacak.

15.04.2024 21:41
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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin yeniden arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

Bakanlık düzeyindeki toplantılar ile ana etkinlikler 17-19 Nisan'da yapılacak.

Birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği toplantılarda, küresel ekonomik görünüm, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve ekonomik kalkınma gibi konular ele alınacak.

Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.

Aynı zamanda, bölgesel brifingler ile uluslararası kalkınma, borç sorunları, ekonomik toparlanma, iklim ve yapay zeka konularına ilişkin forumlar düzenlenecek.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Burada temaslarda bulunacak Şimşek ve Karahan, bazı etkinliklere de konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: AA

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