Üye Girişi
İMKON, "fiyat farkı" düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu - Son Dakika

İMKON, "fiyat farkı" düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu

07.01.2022 11:05
İMKON, "fiyat farkı" düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), "kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesine" yönelik düzenlemenin güncellenmesini istedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), "kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesine" yönelik düzenlemenin güncellenmesini istedi.

İMKON'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM gündeminde olan düzenlemenin, "sektörün mağduriyetini gidermeyeceği" savunularak, 10 maddelik talepte bulunuldu.

Teklifin "sadece 1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içerdiği ve işin devamını kapsamadığı" belirtilerek, "Teklif metninin taleplerimiz çerçevesinde yeniden güncellenerek değerlendirilmesini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sektörün taleplerini karşılayacak kapsamda yetki verilmesini talep ediyoruz. Aksi durumda 250 alt sektörün ana lokomotifi krize girecek, sonuçları ülke ekonomisinde ve istihdam hayatında önemli kırılmalara ve krizlere sebep olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Müteahhitlerin 10 maddelik talepleri arasında, gerek yüklenici gerek kamu menfaati açısından 1 Ocak 2021 baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi, temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, MDF'de geçici KDV indirimi getirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

YORUMLAR
500

1 Temmuz, İnşaat, TBMM, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMKON, 'fiyat farkı' düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu - Son Dakika Ekonomi


Beşiktaş'ta Karaveli dönemi bitiyor! Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Karaveli dönemi bitiyor! Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:06
7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:00
Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı         
10:54
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:54 Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
10:49 Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak
10:43 Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti
10:38 Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş
10:37 Tecavüzlerle dolu bir hikaye! Konsomatris Melis anlatıyor: Pavyona nasıl düştüm?
10:36 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez bir isim açıklandı
10:16 Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi
10:15 İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: İMKON, "fiyat farkı" düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement