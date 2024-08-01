IndiaWood 2025 Fuarı 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek

Ekonomi

IndiaWood 2025, 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

IndiaWood 2025, 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında Greater Noida'daki India Expo Mart Limited'de (IEML) gerçekleşecek. Fuara 600 katılımcının yer alması ve 1.200 şehirden 30 binin üzerinde ziyaretçini gelmesi bekleniyor.

NuernbergMesse India Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sonia Prashar ise "Hindistan mobilya sektörü çeşitli faktörlerin etkisiyle hızlı bir büyüme yaşıyor. Bunların arasında kent sakinlerinin modüler ve modern mobilyalara yönelik artan tercihi yer alıyor. Hindistan genelinde kentleşmenin artması ve uzun ömürlü ve hibrit oturma seçeneklerinin tercih edilmesi de yer alıyor. Mobilya talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor" dedi. - İSTANBUL