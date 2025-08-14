İnegöl AVM, Stevie Awards'ta 4 Ödül Kazandı - Son Dakika
Ekonomi

İnegöl AVM, Stevie Awards'ta 4 Ödül Kazandı

14.08.2025 12:41
İnegöl AVM, 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle Stevie Awards'ta dört ödül alarak uluslararası başarı sağladı.

Fiba CP'nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, "Gelenekten Geleceğe" projesiyle küresel çapta en saygın ödül platformlarından biri olan Stevie Awards'ta 4 ayrı ödül kazandı. Proje, toplumsal etki, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla global ölçekte örnek gösterildi.

Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Türkiye'deki yatırımlarından İnegöl AVM ile uluslararası bir başarıya imza attı. İnegöl AVM çatısı altında hayata geçirilen "Gelenekten Geleceğe" projesi, dünyanın en itibarlı ödül programlarından biri olarak kabul edilen 22. Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards - Stevie Awards) kapsamında dört ayrı dalda ödül kazandı.

Proje, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Katılımı Alanında Yılın İletişim/PR Kampanyası kategorilerinde Altın Stevie Ödülü, Toplumsal İlişkiler ve Kurumsal Sorumluluk alanlarında ise Gümüş Stevie Ödülü kazandı.

Yerel değerlerden doğan küresel başarı

Yapılan açıklamaya göre; proje, İnegöl'ün zengin kültürel mirasını sahiplenerek, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, yerel halkın projeye aktif katılımı ve sosyal bağların güçlendirilmesini amaçladı.

"Toplumsal sorumluluk vizyonumuzla dünyada fark oluşturuyoruz"

Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "Bu ödüller, sadece tek bir projenin başarısı olarak değerlendirilmemeli; aynı zamanda yerel kültüre duyduğumuz derin saygının, topluma karşı hissettiğimiz sorumluluğun ve uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. İnegöl AVM olarak bölgeyle güçlü bir bağ kurmayı, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek, sosyal yaşamın bir parçası olmayı önemsiyoruz. 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle hedefimiz; geçmişin değerlerini günümüze taşıyarak, yerel halkın katılımıyla kültürel mirasımızı yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara ilham verici bir şekilde aktarmaktı. El sanatlarından topluluk atölyelerine, eğitimden etkileşimli etkinliklere kadar birçok bileşeni içinde barındıran bu kapsamlı yaklaşımımızın, dünya çapında kurumların toplumsal etkilerini ödüllendiren en saygın platformlardan biri olan Stevie Awards'ta 2 altın ve 2 gümüş ödülle onurlandırılması, bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu başarı; Fiba CP'nin kurumsal vizyonu, projeye gönül veren tüm paydaşlarımız, İnegöl halkının desteği ve özellikle özverili çalışmalarıyla süreci başarıyla yürüten İnegöl AVM ekibimizin ortaya koyduğu ortak emeğin gurur verici bir sonucudur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnegöl

