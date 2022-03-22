İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını duyurdu

22.03.2022 11:33
İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını duyurdu

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren tekstil ve iplik fabrikasının 25 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren tekstil ve iplik fabrikasının 25 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Ümit Karakoç Tekstil ve İplik Fabrikası için 25 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ümit Karakoç Tekstil ve İplik Fabrikasında çalışmak üzere personel alımı yapılacaktır. 23-30 yaş arası askerlik görevini tamamlamış vasıflı vasıfsız personeller ile bakım operatörleri ve iplik makine operatörü olarak çalışacak 20-30 yaş arası en az Ortaokul-Lise mezunu, askerlik görevini tamamlamış vasıflı vasıfsız personel lazımdır. Ayrıca işyerinde 3'lü çalışma vardiya sistemi uygulanmaktadır. Başvurular 24 Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilir." - BURSA

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını duyurdu - Son Dakika


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