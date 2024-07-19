İnegöl Belediyesi 31 Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Belediyesi 31 Personel Alımı Yapacak

İnegöl Belediyesi 31 Personel Alımı Yapacak

İnegöl Belediyesi, 3 ayrı alanda çalışmak üzere 31 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar arasında 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personeli ve 5 çöp kamyonu şoförü bulunuyor.

19.07.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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İnegöl Belediyesi, 3 ayrı alanda çalışmak üzere 31 personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklanan personel alımı çerçevesinde; 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personeli, 5 çöp kamyonu şoförü alınacak.

İnegöl Belediyesi'nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım çerçevesinde; 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personel, 5 çöp kamyonu şoförü istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Ulaştırma Mühendisi alımı için 23 Temmuz Salı saat 17.00'a kadar Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 1 İnegöl Belediye Başkanlığı adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Personel Hizmetlerine bizzat başvuru yapabilecek. Çöp kamyonu arkası ve çöp kamyonu şoför alımı için ise 31 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00' a kadar Mahmudiye Mahallesi 29.Mobilya Sokak No 29 adresinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına gelerek bizzat başvuru yapabilecek.

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

"Ulaştırma Mühendisi için; Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, üniversitelerin ulaştırma mühendisliği bölümünden mezun olmak, tercihen en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, MS Ofis programlarına ileri seviye hakim olmak, QGIS, Vissim, AutoCAD ve Visto programlarını bilen, tercihen Autodesk Civil 3D, NETCAD programlarını bilen. Çöp kamyonu arkası için; Sağlık sorunu olmamak, 45 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır. Çöp kamyonu şoförü için; E (Eski ehliyet) veya C (Yeni ehliyet) ehliyete sahip olmak, Belgelendirmek şartı ile 3 yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olmak, SRC-2 ve SRC-4 Belgesine sahip olmak, Psikoteknik belgesine sahip olmak. Sağlık sorunu olmamak, 45 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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