İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi ile Tasarruf Sağlıyor

İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi ile Tasarruf Sağlıyor
10.07.2025 12:28  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği güneş enerjisi sistemiyle enerji giderlerinde aylık 1.2 milyon TL tasarruf elde ediyor. Yenilenebilir enerji projeleriyle çevre dostu belediyecilik anlayışını benimsiyor.

İnegöl Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yenilikçi projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Hayvan Pazarı'nın çatısına kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES), şehrin enerji ihtiyacına katkı sunarken önemli bir tasarrufun da önünü açtı.

Daha önce Soğuk Hava Deposunda uygulanan Güneş Enerji Sistemi projesi şimdi de Hayvan Pazarı üzerinde uygulandı. Kurulan sistemle birlikte belediyeye ait hizmet binaları, park ve bahçeler gibi birçok alanda kullanılan elektrik artık güneşten elde edilen yenilenebilir enerji ile karşılanıyor. Bu yatırım sayesinde İnegöl Belediyesi aylık ortalama 1 milyon 200 bin TL'lik enerji giderinden tasarruf sağlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban projeyle sadece bugünün değil, geleceğin de planlandığını ifade etti. Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak enerji tüketimimizi doğrudan etkileyen bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvan Pazarımızın çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Sistemi ile artık kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Buradan elde edilen üretimle birlikte parklarımızın, yeşil alanlarımızın, bahçelerimizin ve tüm belediye hizmet binalarımızın elektrik ihtiyacını bu sistemle karşılıyoruz. Aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ciddi bir tasarruf söz konusu. Bu yalnızca bir ekonomik kazanım değil, aynı zamanda doğaya, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Başkan Alper Taban, "Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, belediye bütçesinin daha verimli kullanılması ve karbon salınımının azaltılması adına bu tür yatırımları çok önemsiyoruz. Bu projeyle birlikte sadece ekonomik anlamda değil, çevresel duyarlılık noktasında da örnek bir adım attık. Her yıl katlanarak artan enerji maliyetlerini göz önüne aldığımızda, bu tür yatırımların belediyemize olan katkısı daha da net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Taban ayrıca önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji alanında daha birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. "İnegöl'ümüzün enerjisini güneşten almaya devam edeceğiz. Tüm planlamalarımızda sürdürülebilirlik esasına dayalı bir vizyonla hareket ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir İnegöl bırakmak en büyük hedefimizdir" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 12:33:21. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.