İnegöl'de 'Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor' semineri - Son Dakika
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İnegöl'de 'Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor' semineri

27.06.2022 11:14
İnegöl'de 'Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor' semineri

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor" konulu seminer ile hem ülkemiz hem dünyada son ekonomik gelişmeler uzman isimler tarafından İnegöl'de değerlendirildi.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor" konulu seminer ile hem ülkemiz hem dünyada son ekonomik gelişmeler uzman isimler tarafından İnegöl'de değerlendirildi. Programa İnegöl ve Bursa protokolü de katılım gösterdi.

İnegöl Belediyesi, belirli aralıklarla gündeme dair düzenlediği programları çerçevesinde ekonomi başlığı altında özel bir semineri ilçe halkıyla buluşturdu. "Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor" konulu seminer ile küresel gelişmeler ve ülke ekonomisi İnegöl'de masaya yatırıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın moderatörlüğünde; Gazeteci-Yazar Zafer Şahin, Gazeteci Yusuf Alabarda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in konuşmacı olarak katılacağı programda hem ülkemiz hem de küresel gelişmeler değerlendirildi.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen programa; AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Güncel konuların, ekonomik gelişmelerin ve Türkiye'nin dış politikaya dair uygulamalarının değerlendirildiği programın son bölümünde vatandaşların soruları da yanıtlandı. Seminer sonunda konuklara protokol üyeleri tarafından gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de 'Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor' semineri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de 'Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor' semineri - Son Dakika
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