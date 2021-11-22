İnegöl mobilyası Rusya'daki fuarda tanıtılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim yapan mobilya firmaları, Moskova Mebel Mobilya Fuarı'nda ürünlerini sergiliyor.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Aybil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Kasım'da sona erecek fuara İnegöl menşeli 7 firmanın katıldığını bildirdi.

Fuarda 270 metrekarelik alanda ürünlerini sergilemeye başlayan İnegöllü firmalara alıcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Aybil, "Rusya, büyüklük olarak derneğimizin hep ilgilendiği bir pazar oldu. Daha önce 2012 ve 2013 yıllarında 2 kez ikili iş görüşmesi, 2 kez de alım heyeti organizasyonu yaptığımız bu pazarda yol almaya başlamıştık ancak sonra yaşanan talihsiz olaylar bizim aldığımız yolu tekrar yürümemizi gerektirdi. İnşallah bu fuarla tekrar hızlanıp eskisinden de daha iyi konuma gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aybil, Rusya'nın özellikle Kafkasya'daki bölgelerine İnegöl'den mobilya ihraç edildiğini aktardı.

Bir ucu Polonya'ya, diğer ucu Japonya'ya uzanan bu devasa pazardan daha fazla pay almak istediklerini vurgulayan Aybil, şunları kaydetti:

"Çin'in pandemi ile başlayan pazarlarda yaşadığı sorunları Rusya'da da görmek mümkün. Bu bizler için bir fırsat olarak görülebilir. Ülkemizin yakınlığı ve ürün çeşitliliği bizleri bu pazarda da öncelikli hale getirecek inşallah. MODEF fuarına da İstanbul Mobilya Fuarı'na da Rusya'dan ziyaretçiler gelmişti. Bu katılımlarla aslında biz ülkemizin ve şehrimizin temsilciliğini yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek fuarlara Rusya'dan daha fazla ziyaretçi geleceğini ve bizim de bunda payımız olacağını şimdiden söyleyebilirim. Daha önce Hindistan'la alakalı, firmalarımızın çok portföyleri yokken bizim ardı ardına yaptığımız fuarlar ile artık tüm ülke mobilyacılarının Hindistan müşterileri oldu. Eylül ayında katıldığımız Almanya MOW fuarı ile şu an Avrupalı müşteriler öncelikle fuara gelen firmalarımızla ardından diğer firmalarımızla irtibatlarını sıklaştırıyorlar. Bu tip organizasyonların önce tüm şehre ardından tüm mobilya sektörüne faydası var."

Gelecek yıl şubat ayında Ukrayna'da düzenlenecek Interior Mebel Fuarı ile önceden belirledikleri fuar katılım takvimini tamamlayacaklarını belirten Aybil, katılımcıların ve üyelerin dönüşlerine göre 2022'de metrekareleri büyüterek fuar katılımlarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.