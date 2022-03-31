İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı - Son Dakika
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İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı

31.03.2022 14:10
İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı

Hem sanayi üretiminde hem de tarımsal üretimde her geçen gün kendi rekorlarını yenileyen İnegöl, gün geçtikçe gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Hem sanayi üretiminde hem de tarımsal üretimde her geçen gün kendi rekorlarını yenileyen İnegöl, gün geçtikçe gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Buna paralel olarak taşıma sektörünün gelişimi açısından yeni bir çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, ilçeye lojistik merkezi kazandırmak adına kollarını sıvadı.

Üretimde gösterdiği gelişimle artık kabuğuna sığmayan İnegöl, lojistik alanında da yeni bir merkez olma yolunda ilerliyor. İnegöl Belediyesi, şehrin elindeki avantajları kullanarak İnegöl'ü bir lojistik merkezine dönüştürecek projeler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda İnegöl Belediyesi koordinesinde; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkan Yardımcıları, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyeleri, İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve konuyla ilişiği bulunan özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla İnegöl'e kazandırılması planlanan Lojistik Merkezi hakkında bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İnegöl'ün ticaret hacmine paralel olarak taşıma ve lojistik ihtiyacını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, Lojistik Merkezi için çalışma başlattıklarını duyurdu. Başkan Taban, "Lojistik Merkezi projemizin başlangıcını yapıyoruz. Yolun başında olduğumuzu bildirmek isterim. Fikir ve öneri üzerine başlayan bir süreç bugün biraz daha proje aşamasına geldi. Malumunuz şehrimiz ticaret şehri, sanayi şehri, güçlü yönlerle ön plana çıkıyor. Şehrimizin öncelikli olarak azalan sanayi alanlarının yerlerine yeni ilave tespiti hususunda bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Meclis üyelerimizin, idaremizin, ilgili başkan yardımcım ve tüm ekiplerimizle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesinden teknik destek alarak Lojistik Merkez için bir fizibilite çalışması yaptırıyoruz. Fizibilite çalışmasını şunun için yaptırıyoruz; bizde idari olarak planlar önümüzde. Geleceğe matuf yeni alanların şehirle olan ilişkisini, ulaşımla olan ilişkisini, toplu ulaşımla olan ilişkisini gibi konuları da göz önünde bulundurmak adına bu çalışmaların teknik olarak üniversite bünyesinde yapılmasını daha uygun olacağı kararını aldık. Bugün de projelendirme aşamasını hep birlikte inceleyeceğiz. Artısını eksisini konuşup şehrimizin ihtiyacına en uygun şekilde bir lojistik merkezi kazandırmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alper Taban'ın konuşması sonrası İnegöl'ün önemli ihtiyaçlarından biri olan Lojistik Merkezinin gündeme alınmasından dolayı memnuniyetlerini ileten Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, teşekkürlerini ileterek projenin destekçisi olacaklarını bildirdiler.

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mimar Hüseyin Çiğdem lojistik merkezi projesinin sunumunu yaptı. Hazirun sunum ile birlikte görüş ve önerilerini paylaştı. Lojistik Merkezi projesi ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ve ilgililer ile birlikte işaretlerin devam edeceği bildirildi. - BURSA

İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı

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Alper Taban, AK Parti, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı - Son Dakika


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