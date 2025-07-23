INFINIA, Küresel Savunma Projeleri İçin Görüşmeler Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

INFINIA, Küresel Savunma Projeleri İçin Görüşmeler Yapıyor

23.07.2025 13:38
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INFINIA, uluslararası pazarda büyümek için simülatör ve insansız sistem projeleri kapsamında görüşmeler yapıyor.

INFINIA Mühendislik AŞ, farklı kıtalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine yönelik geliştirdiği simülatör ve insansız sistem projeleri kapsamında stratejik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli teknoloji odaklı savunma sanayi şirketi INFINIA, sunduğu yüksek teknolojili çözümlerle uluslararası pazarlardaki büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.

Yüzde 100 yerli mühendislikle simülatörler ve insansız sistemler geliştiren şirket, küresel pazarda tamamladığı projelere ve ihracat başarılarına yenilerini eklemek amacıyla farklı kıtalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetler temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Şirketin çalışmaları kapsamında, Türkmenistan'a teslim edilen "Savaş Taktik Odası Simülatörü", zırhlı araç; paraşüt; köprü üstü ve atış simülatörleri gibi farklı kullanım alanlarına sahip sistemler bulunuyor. INFINIA, bu simülatörleri, teknik yeterliliğin yanı sıra yazılım, donanım ve görselleştirme alanlarındaki deneyimini bütüncül şekilde kullanarak, kullanıcı deneyimini odağa alan sürükleyici ve etkileşimli yaklaşımla sunuyor.

Sahada görev yapan personelin operasyonel yetkinliğini artırmayı hedefleyen sistemler, silahlı kuvvetlerin eğitim altyapılarına stratejik katkı sağlıyor. Eğitimde maliyet etkinliği ve sahaya yakın gerçeklik sunan simülatör çözümleri, kuvvet komutanlıklarının eğitim süreçlerine yardımcı oluyor.

INFINIA, geleceğin harp ortamını şekillendirecek önemli teknolojilerden insansız sistemler alanında da çalışmalarına devam ediyor. İnsansız deniz araçları, kara-hava-deniz hedef sistemleri ve görev bazlı otonom platformlar üzerinde yoğun AR-GE faaliyetleri yürütülüyor.

Keşif, gözetleme, lojistik destek, arama-kurtarma ve görev sahası test senaryoları için geliştirilen bu sistemler, değişen savaş senaryolarına uyumlu çözümler sağlıyor.

"Coğrafi çeşitliliği genişletmek en önemli hedeflerimizden"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden INFINIA Üst Yöneticisi (CEO) Tugay Güzel, teknolojiyi sadece üretmek değil, stratejik bir vizyonla yönlendirmek gerektiğine inandıklarını aktardı.

Savunma sanayisine sundukları her çözümün, özgün tasarım yaklaşımları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yerli mühendislik altyapısıyla şekillendiğini vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca yurt içi ihtiyaçlara değil, uluslararası kullanıcıların da kritik beklentilerine cevap verebilen sistemler geliştiriyoruz. Bu son ihracat projemiz, INFINIA'nın küresel pazardaki ilk adımı değil. Daha önce Ortadoğu ve Asya bölgelerine gerçekleştirdiğimiz savunma teknolojisi ihracatlarıyla, bu alandaki yetkinliğimizi zaten kanıtladık. Önümüzdeki dönemde farklı kıtalarda yeni ihracat başarılarına imza atmak ve bu coğrafi çeşitliliği daha da genişletmek, en önemli hedeflerimizden biri."

"2026 dönüm noktası olacak"

INFINIA İnsansız Sistemler ve Simülatör Teknolojileri İş Birimi Direktörü Ödül Öden de 2026'nın, hem şirket hem de sektör açısından bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Öden, "2026 yılının INFINIA açısından bir kırılma yılı, adeta bir sıçrama noktası olacağını düşünüyoruz. Tamamladığımız kritik projelerin sonuçlarını ve çok yakın zamanda duyuracağımız önemli ve gurur verici ihracat haberlerini, sektörle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı kıtalarda tamamladıkları projeler ve gerçekleştirdikleri ihracatların, INFINIA'nın mühendislik ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin geldiği seviyeyi göstermesi açısından stratejik bir örnek oluşturduğuna işaret eden Öden, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle birçok bölgede artan çatışma dinamikleri nedeniyle savaşa hazırlık simülatörleri ve insansız hedef sistemleri günümüzde hiç olmadığı kadar stratejik bir öneme sahip. INFINIA, bu kritik alanlarda geliştirdiği ürünlerle hem dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de global pazarda sürdürülebilir bir oyuncu olmayı hedefliyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi INFINIA, Küresel Savunma Projeleri İçin Görüşmeler Yapıyor - Son Dakika

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