Dev banka ING Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna dair tahminde bulundu. Raporda, temmuz ayı enflasyonundaki yükselişin büyük ölçüde hükümetin yaptığı fiyat düzenlemeleri ve otomatik vergi ayarlamalarından kaynaklandığı ifade edildi. Ancak bu artışın geçici olduğu ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşüş trendine gireceği belirtildi.
ING, kur, ücret, vergi ve emtia fiyatlarında olağan dışı bir gelişme yaşanmaması halinde, 2025 yılı sonunda enflasyonun %30'un altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.
Banka ayrıca para politikasıyla ilgili beklentisini de paylaştı. Rapora göre, olumlu senaryonun devam etmesi halinde TCMB politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesinde olması öngörülüyor. ING, enflasyonda düşüşün sürmesi ve makroekonomik istikrarın korunması durumunda para politikasında daha temkinli bir duruş beklendiğini de vurguladı.
Son Dakika › Ekonomi › ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir - Son Dakika
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