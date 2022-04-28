ING Türkiye, uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi - Son Dakika

ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu doğrultuda, ING'li olmak isteyen işletmeler, evrak teslimi için şubeye gitmeden, dilediği yerde kolay ve bir şekilde ING'li olabiliyor.

İşletmeler, internet bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ'e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunarak dijital kanallar üzerinden 7 gün 24 saat uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor.

KOBİ'e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunan işletmeler ürün seçim sürecini tamamladıktan sonra ING Mobil üzerinden uzaktan müşteri olma adımına geçiyor.

Güvenlik adımlarını geçen kullanıcılar, son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (yakın alan iletişimi) özelliği olan bir telefonunu olması gerekiyor.

Bu özelliklere sahip kimlik kartı ve telefonu olmayanlar ise son adımda imza sürecini kurye ile tamamlayabiliyor.

ING Türkiye, müşterisi olsun ya da olmasın tüm şahıs firmalarına ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden diledikleri yer ve zamanda avantajlı faiz oranlarıyla 100 bin TL'ye kadar 60 aya kadar vadeli kredi imkanı sunuyor.

Şirketler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat, evrak teslimi için şubeye gitmeden, dijitalden kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. ING müşterisi olmayan işletmeler ise kredi başvurusu sürecinde uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor.

İşletmeler, aynı zamanda vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan KOBİ'e-Turuncu Hesap açma sürecinde de uzaktan müşteri olma adımını gerçekleştirebiliyor ve Türk lirası, dolar, avro ve İngiliz sterlini birikimlerine 90 gün boyunca "Hoş Geldin Faizi" kazanabiliyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu KOBİ Turuncu Ekstra programına dahil olan ING'li işletmeler ise program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar ve ek faiz kazanıyor.

"Vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirtti.

ING olarak, dijital ve esnek bankacılık anlayışı ile müşterilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini aktaran Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING'li olma imkanı sağlayarak onlara zamandan tasarruf sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING olarak, bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Bununla beraber, işletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve ihtiyaç olduğu durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING KOBİ Anında Kredi ile dijital kanallarımız üzerinden avantajlı kredi fırsatları sunuyor ve KOBİ'e-Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlıyoruz. İnovatif ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"