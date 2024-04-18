ING Türkiye\'de Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına Tuğçe Bora Kılıç atandı

Ekonomi

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine, ING Türkiye'de Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan Tuğçe Bora Kılıç atandı. Kılıç, yeni dönemde ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefi doğrultusundaki bireysel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye'de 2022 yılından bu yana Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 22 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Tuğçe Bora Kılıç, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Kılıç, yeni dönemde bankanın Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki bireysel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

"Bankamızda önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu göreve atanmasından dolayı mutluyuz"

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor ve dijital bankacılığı stratejimizde önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, ING Türkiye'de üstün müşteri deneyimi sunma ve dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda şu ana kadar önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Tuğçe Bora Kılıç'ın deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye'de dijital bankacılıkta büyüme hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, kariyerine BNP Paribas'da başlayan Kılıç, Societe Generale ve Accenture'da edindiği deneyimlerin ardından 2010 yılında HSBC Bank'a katıldı. Kritik alanlarda üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından HSBC Türkiye COO'su olarak görev yaptı ve teknoloji ekiplerine de liderlik etti. Çeşitli kurumlardaki görevleri boyunca bireysel bankacılık, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarında önemli deneyimler edindi. Kılıç, 15 Kasım 2022 tarihinde Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak ING Türkiye ailesine katılmıştı. - İSTANBUL