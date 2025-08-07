ING Türkiye İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
ING Türkiye İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

07.08.2025 09:32
ING Türkiye, 2025 ilk yarıda 231,9 milyar TL aktif büyüklük ve 1,3 milyar TL net kar açıkladı.

ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye'nin, 2025 yılı ilk yarısında konsolide aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL, özkaynak tutarı ise 21,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye'nin 2025 yılı ilk yarı konsolide aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL, net karı ise 1,3 milyar TL oldu. Toplam özkaynak tutarı 21,9 milyar TL olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine 133,2 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 160,1 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 148,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz"

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi: "Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefimizde kararlılıkla ilerlemeyi, müşterilerimizi desteklemeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu yılın ilk yarısında finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 14, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 17 oranında artış kaydettik, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 28 oranında artırdık."

"Turuncu Hesap ile müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz"

Dijital ve yenilikçi hizmetlerle bankacılığı zahmetsiz hale getirdiklerini aktaran Gökgöz, "Müşterilerimize kazandıran dijital çözümlerimizle onların hayatlarındaki en büyük destekçilerinden biri olmayı hedefliyor, bu yaklaşımımızı yeni duyurduğumuz 'Aslan gibi banka arkanda' marka söylemimizle güçlendiriyoruz. Kazandıran dijital banka konumlamamızı destekleyen Turuncu Hesap ürünümüzle müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz. 2,1 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Turuncu Hesap'ta sunduğumuz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısı ile müşterilerimizin farklı bankacılık ürünlerine olan ilgisi de artıyor. Bugün, Turuncu Hesap müşterilerimizin yarısından fazlası farklı bir ürünümüzü daha kullanıyor" dedi. Aynı zamanda yatırım fonu dünyalarını zenginleştirdiklerini aktaran Gökgöz, "Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yenilikçi fon ile genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini 2 katından fazla talep toplayarak yeniledi. Müşteri deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirliği de stratejik öncelikleri arasında konumlayan banka, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini 2 katından fazla talep toplayarak ve kısmen vade uzatarak toplam 336 milyon Amerikan Doları karşılığı tutarla yeniledi. Vadesi gelen mevcut işleme göre, yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti. Sendikasyon işlemi ile ilgili konuşan Gökgöz, "Grubumuzun global deneyim ve uzmanlığını ülkemize aktarıyoruz. ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman işlemlerinde, Türkiye'de kurumsal bankacılık alanındaki aksiyon liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bankamızın beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin başarıyla yenilenmesinden mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye aktardı. - İSTANBUL

08:31
