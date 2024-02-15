İngiliz Ekonomisi Son İki Çeyrektir Daralarak Teknik Resesyona Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiliz Ekonomisi Son İki Çeyrektir Daralarak Teknik Resesyona Girdi

İngiliz Ekonomisi Son İki Çeyrektir Daralarak Teknik Resesyona Girdi

İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde beklentinin üzerinde yüzde 0,3 küçülerek teknik resesyona girdi. Hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş yaşandı. Ekonomi, son iki çeyrektir daralma gösterdi ve 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 0,1 küçülme yönündeydi. İngiltere ekonomisi, son iki çeyreklik dönemde yüzde 0,5 daralma tahmin ediliyor.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş görüldü.

Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim yüzde 1 ve inşaat üretimi yüzde 1,3 küçüldü.

Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

İngiliz ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralmıştı. Böylece, İngiltere ekonomisi son iki çeyrektir küçülerek teknik resesyona girdi.

ONS, son iki çeyreklik dönemde ekonominin yüzde 0,5 daraldığını tahmin etti. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, reel ekonominin yüzde 0,2 küçüldüğü tahmin edildi.

Kaynak: AA

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