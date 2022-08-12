İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

12.08.2022 11:33
İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daraldığı bildirildi.

İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daraldığı bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Ülkede GSYH, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Uzmanların beklentisi ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 daralması yönündeydi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,8 büyüme kaydetmişti.

Uzmanlar, ikinci çeyrekte ekonomideki daralmada artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısmasının etkili olduğunu belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) hızla artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 50 baz puan ile 27 yılın en sert faiz artışı adımını atarak politika faizini yüzde 1,75 seviyesine yükseltmişti.

Yine merkez bankasının tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yılın son çeyreği itibariyle resesyona girerek, beş çeyrek boyunca resesyonda kalmasının beklendiği belirtilmişti.

Bankanın projeksiyonlarına göre, İngiltere'de enflasyonun bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 13 seviyesini aşarak zirve seviyesini görmesi bekleniyor.

ONS verilerine göre, bu yılın haziran ayında ise GSYH yüzde 1,3 olan daralma beklentisine karşın yüzde 0,6 küçüldü.

ONS İstatistik Uzmanı Direktörü Darren Morgan, ekonominin daralmasının en büyük sebebinin toplum sağlığı koşullarının olduğunu belirterek, çok sayıda perakendecinin de zorlu bir çeyrek geçirdiğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise, "Bugün rakamların gösterdiği şey, daralmanın kısmen salgına yönelik faaliyetlerin azalmasından kaynaklandığı. Öte yandan, özel sektördeki dayanıklılığın iyiye gittiği yönlü işaretler var. Ancak yine de bunlar zorlu zamanlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İngiltere'de 3. derece sıcaklık uyarısı İngiltere'de 3. derece sıcaklık uyarısı İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Togo Cumhuriyeti, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:58:57. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement