İngiltere'de Akaryakıt Fiyatları Artıyor

09.03.2026 17:04
RAC, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle sürücülere akaryakıt tasarrufu önerdi.

İngiltere merkezli otomobil hizmetleri kuruluşu Royal Automobile Club (RAC), Hürmüz Boğazı'nda petrol ticaretinin durması sonrası artmaya devam eden fiyatlar karşısında ülkedeki sürücülere akaryakıtı verimli kullanma tavsiyesinde bulundu.

Brent petrolün fiyatı Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintilerine yol açmaya başlaması nedeniyle varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Dünyadaki petrol tedarikinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksaması, küresel çapta akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

İngiltere merkezli RAC Politikalar Başkanı Simon Williams, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ortalama benzin ve dizel fiyatlarının hızla arttığını belirterek, "Fiyatlar maalesef yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle İngiltere'deki sürücüler için durum kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Benzinin ortalama litre fiyatının 28 Şubat'tan beri yaklaşık yüzde 4 ve dizel fiyatının da yüzde 6,3 yükseldiğine işaret eden Williams, şunları kaydetti:

"Dizel fiyatı, Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana hiç olmadığı kadar hızlı artıyor. Sürücülere normal şekilde yakıt almaya devam etmelerini, ancak benzin istasyonları arasında büyük yerel farklılıklar olabileceğinden, en iyi fiyatları araştırmalarını öneririz. Sert hızlanma ve frenlemelerden kaçınarak ve lastiklerin doğru basınçta şişirilmesini sağlayarak yakıtı verimli kullanmak, her kilometreden en iyi şekilde yararlanmaya ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olabilir."

Kaynak: AA

