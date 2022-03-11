İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

11.03.2022 16:55
İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,61 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,70 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.

RAC açıklamasında, ortalama bir aracın benzin deposunun artık 88 sterine doldurulabildiği belirtildi.

Geçen hafta konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gelecek dönemde de akaryakıt pompa çıkış fiyatının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik peş peşe yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından bu hafta içinde Brent petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Konuya ilişkin olarak bir süre önce The Times gazetesine değerlendirmede bulunan İngiltere eski devlet bakanlarından Robert Halfon, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın son 12 yıldır aynı seviyede tutulan yakıt vergisini düşürmesi gerektiğini söylemişti.

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Akaryakıt, England, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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