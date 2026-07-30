İngiltere'de Ani Kuraklık Tehlikesi - Son Dakika
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İngiltere'de Ani Kuraklık Tehlikesi

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İngiltere'nin orta, doğu ve güney bölgelerinde ani kuraklık, su seviyeleri düştü ve yangın riski arttı.

İngiltere'nin yarısına tekabül eden orta, doğu ve güney bölgelerinin geniş bir kısmının ani kuraklıkla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

İngiltere Çevre Ajansı, nehirlerde su seviyelerinin düştüğünü, çiftçilerin erken hasat yapmak zorunda kaldığını ve orman yangını riskinin arttığını bildirdi.

Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, çok düşük yağış miktarlarıyla yüksek sıcaklıkların birleşmesi sonucu İngiltere'de çok hızlı şekilde gelişen kuraklık koşulları oluştu. Ülkenin yarısına tekabül eden orta, doğu ve güney bölgelerinin geniş bir kısmı ani kuraklıkla karşı karşıya bulunuyor.

Bu bölgeler arasında East Anglia, Hertfordshire and the whole of London, Thames Valley, Hampshire ve the Isle of Wight, Devon ve Cornwall, The West Midlands ve Wessex yer alıyor.

Temmuzda şu ana kadar uzun vadeli ortalama yağış miktarının ancak yüzde 7'si alınabildi. İngiltere'deki nehirlerin yaklaşık yüzde 78'inde su seviyesi normalin altında veya daha düşük seviyede bulunuyor. Nehirlerin altıda birindeki su seviyesi ise yılın bu dönemi için olağanüstü düşük seviyede.

Ülkede yılın dördüncü sıcak hava dalgası beklenirken, yüksek sıcaklıklar kuraklığı ve orman yangını riskini şiddetlendiriyor.

Çevre Ajansı Su Direktörü ve Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Helen Wakeham, yaptığı değerlendirmede, "Sıcak ve kurak hava koşulları, şu anda suyu doğanın yenileyebileceğinden daha hızlı tükettiğimiz anlamına geliyor. Arka arkaya ikinci yaz kuraklığı son derece ciddi bir durum ve çevremiz, yaban hayatı ve ekonomi üzerinde uzun vadeli etkileri olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Ani Kuraklık Tehlikesi - Son Dakika

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