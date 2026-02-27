İngiltere'de Araç Üretimi Yüzde 13,6 Düştü

İngiltere'de araç üretimi küresel pazarlardaki zayıf talebin etkisiyle ocakta yüzde 13,6 geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) ocak ayına ilişkin araç üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede araç üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 13,6 gerileyerek 67 bin 415 adet oldu.

İngiltere'nin araç ihracatı da aynı dönemde yüzde 10,1 azaldı. Küresel pazarlardaki zayıf talep, üretim ve ihracattaki düşüşte belirleyici oldu.

İhracat için yapılan üretim, İngiltere'deki toplam araç üretiminin yüzde 77,8'ini oluşturdu.

Avrupa Birliği, İngiltere'nin araç ihracatında en büyük küresel pazar olmayı sürdürerek toplam otomobil ihracatının yüzde 62,5'ini ve ticari araç sevkiyatlarının yüzde 94'ünü karşıladı.

ABD, yüzde 14,1 payla İngiliz araç sektörünün ikinci en büyük ithalatçısı olmaya devam etti. Bu ülkeyi yüzde 2,7 ile Japonya, yüzde 2,5 ile Çin ve yüzde 2,4 ile Türkiye izledi.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de araç üretiminin karşı karşıya olduğu acil zorlukların rakamlara yansıdığını dile getirdi.

Avrupa dışındaki zayıf ihracat talebi ve büyük ölçekli yeniden yapılanmaların ardından ticari araç üretiminde yaşanan sert daralmanın toplam üretimini olumsuz etkilediğini kaydeden Hawes, "Bununla birlikte sektör, üretimin dörtte üçünden fazlasının ihracata yönelik olması nedeniyle hala dış pazarlara bağımlı. Bu durum, istikrarlı, rekabetçi ve ileriye dönük ticaret ilişkilerinin önemini artırıyor." ifadesini kullandı.