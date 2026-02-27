İngiltere'de Araç Üretimi Yüzde 13,6 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Araç Üretimi Yüzde 13,6 Düştü

27.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de araç üretimi ocakta küresel talep nedeniyle yüzde 13,6 azaldı, ihracat da düştü.

İngiltere'de araç üretimi küresel pazarlardaki zayıf talebin etkisiyle ocakta yüzde 13,6 geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) ocak ayına ilişkin araç üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede araç üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 13,6 gerileyerek 67 bin 415 adet oldu.

İngiltere'nin araç ihracatı da aynı dönemde yüzde 10,1 azaldı. Küresel pazarlardaki zayıf talep, üretim ve ihracattaki düşüşte belirleyici oldu.

İhracat için yapılan üretim, İngiltere'deki toplam araç üretiminin yüzde 77,8'ini oluşturdu.

Avrupa Birliği, İngiltere'nin araç ihracatında en büyük küresel pazar olmayı sürdürerek toplam otomobil ihracatının yüzde 62,5'ini ve ticari araç sevkiyatlarının yüzde 94'ünü karşıladı.

ABD, yüzde 14,1 payla İngiliz araç sektörünün ikinci en büyük ithalatçısı olmaya devam etti. Bu ülkeyi yüzde 2,7 ile Japonya, yüzde 2,5 ile Çin ve yüzde 2,4 ile Türkiye izledi.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de araç üretiminin karşı karşıya olduğu acil zorlukların rakamlara yansıdığını dile getirdi.

Avrupa dışındaki zayıf ihracat talebi ve büyük ölçekli yeniden yapılanmaların ardından ticari araç üretiminde yaşanan sert daralmanın toplam üretimini olumsuz etkilediğini kaydeden Hawes, "Bununla birlikte sektör, üretimin dörtte üçünden fazlasının ihracata yönelik olması nedeniyle hala dış pazarlara bağımlı. Bu durum, istikrarlı, rekabetçi ve ileriye dönük ticaret ilişkilerinin önemini artırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Araç Üretimi Yüzde 13,6 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 15:45:46. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Araç Üretimi Yüzde 13,6 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.