İngiltere'de En Sıcak Yaz Geliyor - Son Dakika
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İngiltere'de En Sıcak Yaz Geliyor

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İngiltere, bu yaz kayıtlardaki en sıcak yaz olma yolunda ilerliyor, kuraklık da etkili.

İngiltere'de bu yılki yaz mevsiminin kayıtlardaki en sıcak yaz olma ihtimali güçleniyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) öncü verilerine göre, ülkede 1 Haziran-10 Ağustos arası ortalama sıcaklık 16,48 derece olarak hesaplandı. Bu değer, 1991-2020 yılları arasında aynı dönem için geçerli ortalama sıcaklığın 1,88 derece üzerinde bulunuyor.

Ağustos ayının kalan günlerine ilişkin hava tahminleri dikkate alındığında, 2026 yazının 1884'e uzanan kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimi olma ihtimali giderek artıyor. İngiltere'nin kayıtlardaki en sıcak mevsimi ortalama 16,12 derece sıcaklığın yaşandığı 2025 yazı olmuştu.

Met Office Kıdemli Bilim İnsanı Mike Kendon, analize ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de en sıcak ikinci haziran ve temmuz aylarının kayıtlara geçtiğini anımsatarak, "Haziranda sıcaklıkların 38 dereceye, temmuz başı ve sonunda 35 dereceye ulaştığını gördük. Bu eşik değerlerin, önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden aşılması bekleniyor. İleriye baktığımızda, tahminler önümüzdeki haftanın büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın oldukça üzerinde kalacağını ve bazı bölgelerde yeni bir sıcak hava dalgasının gelişmesinin beklendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de mayıstan itibaren yaşanan yüksek sıcaklıklara şiddetli kuraklık koşulları da eşlik ediyor.

İngiltere Çevre Ajansı, Londra'nın tamamı dahil olmak üzere İngiltere'nin yüzde 71,3'ü resmen kuraklık ilan etti. Ülkenin yeşil çehresi, birçok bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle sarıya döndü.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de En Sıcak Yaz Geliyor - Son Dakika

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