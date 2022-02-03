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İngiltere'de enerji faturalarındaki "üst fiyat limiti" yüzde 54 artacak - Son Dakika

İngiltere'de enerji faturalarındaki "üst fiyat limiti" yüzde 54 artacak

03.02.2022 15:07
İngiltere'de enerji faturalarındaki "üst fiyat limiti" yüzde 54 artacak

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıkladı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıkladı.

Ofgem'den yapılan açıklamada, gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtildi.

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinden 22 milyon müşterinin etkileneceği bildirildi.

Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki "üst limit uygulaması" nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji tedarik şirketleri, faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle geçen yıl İngiltere'de 28 enerji tedarik şirketi iflas açıklamıştı. Enerji kriziyle mücadelesini sürdüren tedarikçiler de İngiliz hükümetine üst fiyat limitini kaldırması veya yükseltmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.

Ofgem, 2019'dan bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst fiyat limiti uyguluyor.

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England, Enerji, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enerji faturalarındaki 'üst fiyat limiti' yüzde 54 artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de enerji faturalarındaki "üst fiyat limiti" yüzde 54 artacak - Son Dakika
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