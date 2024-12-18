İngiltere'de Enflasyon Yüzde 2,6'ya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Enflasyon Yüzde 2,6'ya Yükseldi

Kasımda İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 ile Nisan 2024'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

18.12.2024 11:19
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İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artarken, Nisan 2024'ten beri kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 olmuştu.

Öte yandan, yıllık enflasyon kasımda Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

???????Ülkede TÜFE'de yıllık bazdaki artışta ulaşım sektörü etkili oldu.

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise kasımda yıllık bazda yüzde 3,5 olurken, çekirdek enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 3,3 ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5'te sabit kaldı.

Enflasyon kasımda aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak ölçüldü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici fiyatlarının kasımda akaryakıt ve giyim fiyatlarındaki artışın etkisiyle yeniden yükseldiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyenin sürdürülmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Enflasyon Yüzde 2,6'ya Yükseldi - Son Dakika

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