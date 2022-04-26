İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor - Son Dakika
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İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor

26.04.2022 13:42
İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor

İngiltere'de gıda fiyatlarının bu yıl içerisinde de artışını sürdürmesi bekleniyor.

İngiltere'de gıda fiyatlarının bu yıl içerisinde de artışını sürdürmesi bekleniyor.

Araştırma şirketi Kantar'ın açıklamasında, ülkede gıda fiyatlarının bu yılın nisan ayında geçen yılı aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 artış kaydettiği, bunun 2011 yılının aralık ayından bu yana görülen en yüksek artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kantar Perakende ve Tüketici Araştırmaları Başkanı Fraser McKevitt, "Ortalama bir ailenin gıda harcamalarının yıllık 271 sterlin seviyesinde artış kaydetmesini bekliyoruz." dedi.

McKevitt, gıda harcamalarındaki bu artışın çok büyük bir kısmının temel gıda ürünlerinde kaynaklandığını, dolayısıyla tüketicilerin bu harcamalarından tasarruf etmesini son derece zor olduğunu bildirdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın uluslararası tedarik zincirini etkilemesi ve ekonomik belirsizliği artırması nedeniyle İngiltere'de ham madde ve gıda fiyatları artışını sürdürüyor.

İngiltere'de artan gıda fiyatları karşısında, ülkenin önde gelen süpermarketleri de bazı temel gıda ürünlerinde fiyatlarını ya düşürerek ya da yıl sonuna kadar sabitleyerek talebi canlı tutmaya çalışıyor.

İngiliz perakende zinciri Morissons, yaklaşık 500 temel gıda ürününde fiyatlarını ortalama yüzde 13 azaltacağını, Asda ise bazı ürünlerde fiyatların yıl sonuna kadar sabitleneceğini duyurdu.

Ülkede geçen hafta, önde gelen süpermarket zincirleri Ukrayna'da gelen ayçiçek yağının azalması nedeniyle müşterilerin satın alabilecekleri ürün sayısını sınırlamıştı.

Perakende zincirlerinden Tesco müşteri başına 3, Waitrose ve Morrisons ise müşteri başında 2 şişe ayçiçek yağının satın alınabileceğini duyurmuştu.

İngiltere'de bu yılın ocak ayından bu yana 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yüzde 10'un üzerinde artış kaydederek 1,26 sterline, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı ise yüzde 6'nın üzerinde artarak 3,10 sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, (ONS), "İngiltere'de artan yaşam maliyetinin bireyler üzerindeki etkisi" başlıklı geçen yılın kasım, bu yılın mart ayları arasındaki dönemi kapsayan ve 3 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını açıklanmıştı.

Açıklamada, ankete katılanların yüzde 87'sinin mart ayında hayat pahalılığının artış kaydettiğini düşündüğü, bu oranın geçen yıl kasım ayında ise yüzde 62 seviyesinde olduğu bildirilmişti.

Ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7 artış kaydeden enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

Uzmanlara göre ülkede enerji faturalarındaki üst limitin 1 Nisan'da artırılması nedeniyle gelecek dönemde enflasyonun daha da artması bekleniyor.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1.277 sterlinden yüzde 54'lük artışla 1.971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, 1 Nisan itibarıyla uygulamaya girmişti.

Böylece, ülke çapında 18 milyon hanenin faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.

Enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin, bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildiriyor.

Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

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Togo Cumhuriyeti, England, Enerji, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor - Son Dakika


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