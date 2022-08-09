İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek - Son Dakika
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İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek

09.08.2022 17:09
İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek

İngiltere'de hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı bekleniyor.

İngiliz enerji araştırmaları şirketi Cornwall Insight'tan yapılan açıklamada, faturalardaki yıllık üst limitin bu ayın sonunda toplam 3 bin 582 sterline, gelecek yılın ocak ayında ise bu rakamın 4 bin 266 sterline yükseleceğinin hesaplandığı belirtildi.

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Ülkede hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı tahmin ediliyor.

İngiliz enerji denetim kurumu Ofgem, en son nisan ayında tüketicilerin enerji faturalarında uygulanabilecek üst limiti yüzde 54 artırarak 1971 sterline yükseltmişti.

ÜST LİMİT ARTACAK

Daha önce enerji faturalarında uygulanan üst limiti altı ayda bir gözden geçiren kurum, hızla değişen enerji fiyatları nedeniyle bu değerlendirmenin artık üç ayda bir yapılmasına karar vermişti.

Öte yandan İngiliz hükümeti, daha önce tüketicilerin enerji faturalarını ödeyebilmesine destek olmak amacıyla hane başına altı taksitle toplam 400 sterlin destek verme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Sterlin, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek - Son Dakika
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