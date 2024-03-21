İngiltere'de Hizmet Sektörü Büyümeye Devam Ediyor, İmalat Sektörü Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı

İngiltere'de hizmet sektörü martta büyümesini sürdürürken, imalat sektörü aktivitesi son 20 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
S&P/CIPS, İngiltere'de mart ayına ilişkin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta 53 puan olan bileşik PMI, martta 52,9 puana geriledi.
Ülkede hizmet sektörü PMI martta 53,4 oldu. Hizmet sektörü PMI şubattaki 53,8 seviyesine göre düşüş gösterse de martta büyümesini sürdürdü.
Hizmet sektörü, ülke ekonomisinin yüzde 80'ini temsil ediyor.
İmalat sektörü PMI ise martta 49,9 ile son 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sektörü PMI, şubatta 47,5 olmuştu.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, mart ayına ilişkin öncü PMI verilerinin İngiliz ekonomisinin geçen yılki kısa süreli durgunluktan çıktığına yönelik yeni işaretler verdiğini belirterek, "Anket verileri, ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 0,25 artarak 2023'ün ikinci yarısında görülen teknik durgunluktan güven verici bir şekilde sağlam bir toparlanmaya işaret ettiğini gösteriyor. Martta hizmet sektörü faaliyetlerindeki artışın devam etmesi ve imalat sanayi üretiminin geçici olarak büyümeye döndüğüne yönelik işaretlerle daha geniş tabanlı bir büyüme görüyoruz." ifadesini kullandı.
İş dünyasının yılın kalan kısmına ilişkin beklentilerinin güven verici düzeyde yüksek kalmaya devam ettiğini bildiren Williamson, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte, resesyon endişeleri azalmış olsa da enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hizmet sektöründeki inatçı enflasyon martta da devam etti ve imalat sektöründeki enflasyonun yeniden yükselmesiyle daha da kötüleşti. Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesi muhtemel görünse de mart ayı PMI'ı altta yatan fiyat baskılarının arttığı konusunda uyarıda bulunarak, ücret artışında düşüşe ilişkin kesin işaretler görülene kadar faiz oranlarının düşürülmesine yönelik herhangi bir adımda itidal çağrısında bulunulmasına neden olacaktır."
Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de Hizmet Sektörü Büyümeye Devam Ediyor, İmalat Sektörü Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik, ormanlık alanın kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 8'ini oluşturduğunu belirtti ve bal ormanı kurulumuyla bu oranın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. Karar metnindeki, 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.' ifadesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu. Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Baltimore şehrinde terk edilmiş evler şehir sakinlerine tanesi 1 dolara satılacak. Proje, suç oranlarının yüksek olduğu ve boş ev fazlası olan mahalleleri canlandırmayı amaçlıyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Markantalya AVM'nin kule binasındaki 3 taşınmaz ile menkullerin satış sürecini tamamladı. Müflis Asya Katılım Bankası AŞ, 72 milyon 500 bin lira teklif vererek bu taşınmazları satın aldı. İflas masası, müflis şirketin mal varlığını değerlendirip, alacaklılara ödemeleri yapıyor ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştiriyor.
MITT 2024 Moskova Fuarı'na katılan ATSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ve Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ile bir araya gelerek, tarım, turizm, hayvancılık ve sağlık turizmi konularında...
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Giresun'da gerçekleştirdiği ve planladığı projeleri değerlendirdi. Toplantıda, turizm, tarım, eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde uygulanan projelerin bölgenin kalkınma hızını artırdığı ve sosyal-ekonomik altyapının güçlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, yeni projelerin desteklenmesiyle bölgede turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) 24. Dönem ikinci genişletilmiş üye toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Üyelerin aileleriyle birlikte katıldığı iftar programı davetinin konuşmacı konuğu eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat oldu. Toplantıda ANTGİAD'nın faaliyetleri, gelecek vizyonu, yerel seçimlerin etkisi ve eğitimin önemi konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu" dedi. Erdoğan, mitingde vatandaşlara seslenerek, açılan pankartları okudu ve Kayseri'ye teşekkür etti. Ayrıca, enflasyonun düşeceğini ve emeklilere müjde verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?