 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi, yüzde 4,2 olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi, yüzde 4,2 olarak belirlendi

İngiltere'de Eylül-Kasım 2023 döneminde işsizlik oranı önceki üç aylık döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 4,2 olarak belirlendi. İş gücü piyasası verilerine göre, çalışanların düzenli ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 6,6 olurken, toplam ücretlerdeki büyüme yüzde 6,5 olarak hesaplandı. Enflasyon etkisinden arındırılmış büyüme ise yüzde 1,3 oldu. Kasımda ise ülkedeki grevler nedeniyle 69 bin iş günü kaybı yaşandı.

İngiltere\'de işsizlik oranı değişmedi, yüzde 4,2 olarak belirlendi
16.01.2024 - 11:03,
Abone Ol

İngiltere'de işsizlik Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aylık döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 olarak belirlendi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Eylül-Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yüzde 4,2 olarak belirlenen işsizlik oranı önceki üç aylık döneme göre değişiklik göstermedi.

Bu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 6,6 olurken, ikramiyeler dahil toplam ücretlerdeki büyüme yüzde 6,5 olarak hesaplandı.

Enflasyon etkisinden arındırılmış büyüme ise toplam ücretlerde yüzde 1,3 oldu.

Kasımda, ülkedeki grevler nedeniyle 69 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu rakam, Mayıs 2022'den beri grevler nedeniyle meydana gelen en düşük iş günü kaybı olarak kayıtlara geçti.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasında genel resmin değişkenlik göstermediğini belirterek, ücretlerde yıllık bazdaki büyümenin yüksek kalmaya devam ettiğini ve ücret baskılarının hafiflediğini ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi, yüzde 4,2 olarak belirlendi - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi, yüzde 4,2 olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement