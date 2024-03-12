İngiltere'de İşsizlik Oranı Değişmedi, Maaşlar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de İşsizlik Oranı Değişmedi, Maaşlar Arttı

İngiltere'de Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak sabit kaldı. Ülkede çalışanların maaşlarında ise yıllık bazda ikramiyeler hariç yüzde 6,1, ikramiyeler dahil yüzde 5,6 artış yaşandı. Otel ve restoranlar, toptan ve perakende satış sektörleri maaşların en çok arttığı sektörler oldu.

12.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:31
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İngiltere'de işsizlik oranı Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 ayda yüzde 3,9 olarak hesaplandı, böylece işsizlik oranında önceki 3 aylık döneme göre değişiklik olmadı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı iş gücü piyasası verilerine göre, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,9 oldu. İşsizlik oranı önceki 3 aylık dönemde de bu seviyedeydi.

Ülkede çalışanların maaşlarında yıllık bazda ikramiyeler hariç yüzde 6,1, ikramiyeler dahil yüzde 5,6 artış oldu.

Otel ve restoranlar, toptan ve perakende satış sektörleri yüzde 7,2 ile maaşların en çok arttığı sektörler oldu. Bu sektörleri maaş artış oranının yüzde 6,8 olarak hesaplandığı imalat sektörü ile yüzde 6,6 maaş artışının yapıldığı finans sektörü izledi.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli (ikramiye hariç) maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 arttı.?????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de İşsizlik Oranı Değişmedi, Maaşlar Arttı - Son Dakika

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