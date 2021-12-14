İngiltere'de işsizlik yüzde 4,2'ye geriledi

İngiltere'de işsizlik oranı ekimde yüzde 4,2'ye geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik ekim ayı itibarıyla yüzde 4,2'ye geriledi. İşsizlik oranı, eylülde yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyordu.

ONS'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara sağladığı maaş destek programının eylül ayının bitmesiyle sonlandırıldığı, işten çıkış işlemleri ekimde devam edenlerin verilere henüz yansımamış olabileceği kaydedildi.

Ülkede vasıflı çalışan ihtiyacı ise hemen her sektörde ağırlığını hissettirmeye devam etti.

ONS'nin verilerine göre, ülkede eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam iş gücü açığı 434 bin 500 artarak toplam 1 milyon 219 bine yükseldi.

Verilere göre, İngiltere'de toplam iş gücü açığı, kasımda salgın öncesinin (2020 yılı ilk çeyrek) 434 bin 500 üzerinde bulunuyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, halka, ekonomik toparlanmanın devam edebilmesi için bir an önce ilk iki doz aşının ardından güçlendirici dozu da yaptırmaları çağrısında bulundu.