İngiltere'de konut fiyat artışı sürüyor - Son Dakika
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İngiltere'de konut fiyat artışı sürüyor

07.04.2022 16:14
İngiltere'de konut fiyat artışı sürüyor

İngiltere'de bu yılın mart ayında konut fiyatlarının yüzde 1,4 artış kaydettiği bildirildi.

İngiltere'de bu yılın mart ayında konut fiyatlarının yüzde 1,4 artış kaydettiği bildirildi.

İngiliz konut kredisi finansman şirketi Halifax'ın yaptığı açıklamada, ülkede bu yılın mart ayında konut fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterdiği ve bunun son altı ayın en sert fiyat artışı olduğu belirtildi.

Halifax'ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları bir önceki ayda (şubat) yüzde 0,8 artmıştı.

Son 9 aydır ülkede konut fiyatlarının aralıksız artmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, konut fiyatlarının bu yılın mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 arttığına da dikkat çekildi.

Ülkede ortalama bir konutun fiyatının 282 bin 753 sterlin ile rekor kırdığının belirtildiği açıklamada, ilk karantinadan bu yana geçen iki yıllık süreçte ortalama bir konutun fiyatının yaklaşık 43 bin 577 sterlin arttığı bildirildi.

Halifax'ın açıklamasında, son aylarda ülkede artan hayat pahalılığının tüketicilerin alım gücünü etkileyerek, konut fiyatlarının bu yıl hız kesmesine neden olabileceği bildirildi.

İngiltere'de bu yılın şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de konut fiyat artışı sürüyor - Son Dakika


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