İngiltere Kralı 3. Charles'ın Portresi Bulunan Banknotlar Dolaşıma Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Portresi Bulunan Banknotlar Dolaşıma Girdi

İngiltere Kralı 3. Charles\'ın Portresi Bulunan Banknotlar Dolaşıma Girdi

İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotları kullanıma sundu. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve talepteki artışı karşılamak için basılacak. Banknotların dolaşıma girmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı banknotların yayılımının yavaş olması bekleniyor.

05.06.2024 08:55
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar bugün ülkede dolaşıma girdi.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İngiltere Kralı 3. Charles'ın Portresi Bulunan Banknotlar Dolaşıma Girdi - Son Dakika
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