İngiltere'de Tahvil Pazarında Paniğe Yol Açan Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiltere'de Tahvil Pazarında Paniğe Yol Açan Artış

İngiltere'de borçlanma maliyetleri, tahvil krizine sebep oldu; sterlin, dolar karşısında zayıfladı.

09.01.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de kamunun borçlanma maliyetlerindeki keskin artış, tahvil piyasasında paniğe yol açtı.

İngiltere Borç Yönetim Ofisinin hafta başındaki 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Borçlanma maliyetlerindeki keskin artış ABD dolarının küresel olarak güçlendiği bir dönemde İngiltere kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin piyasa endişelerini yoğunlaştırdı ve sterlinin dolar karşısında son bir yılın en zayıf performansını göstermesine yol açtı.

Ülkedeki tahvil krizi Maliye Bakanı Rachel Reeves'in uzun süredir planlanan Çin ziyaretiyle aynı döneme denk gelirken, Reeves Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için Hazine Müsteşarı Darren Jones'u görevlendirdi.

Jones, piyasadaki çalkantıyı kabul ederek, mali piyasaların "her zaman değişkenlik gösterdiğini" ve tahvil piyasasındaki dinamiklerin uluslararası ve yerel birçok faktör tarafından belirlendiğini belirtti.

Analistler, İngiltere tahvil piyasasındaki çalkantının sadece İngiltere'ye özgü bir durum olmadığına ve ABD'deki tahvil faizlerinin artışının piyasaları etkilediğine işaret ediyor. Ancak, İngiltere'nin dış borçlanma ihtiyacının yüksek olmasından dolayı kırılganlığının daha fazla olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Sterlin, Ekonomi, Maliye, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Tahvil Pazarında Paniğe Yol Açan Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Tahvil Pazarında Paniğe Yol Açan Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.