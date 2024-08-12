İngiltere'de Yılın En Sıcak Günü Kaydedildi

Ekonomi

İngiltere'de bugün ölçülen 34,8 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı.

İngiliz Meteoroloji Kurumu Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, bugün Cambridge'te sıcaklık değerleri 34,8 dereceye ulaştı. Bu değer, 13 Ağustos 2022'den beri kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Sıcaklıkların ülkenin doğu ve güneydoğusunda etkisini sürdürmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.

İngiltere'de kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ise 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de ölçülmüştü.