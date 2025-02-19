İngiltere'de Yılın Enflasyonu Yüzde 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Yılın Enflasyonu Yüzde 3'e Yükseldi

İngiltere'de yıllık enflasyon, Ocak'ta yüzde 3 ile Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde gerçekleşti.

19.02.2025 13:20
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İngiltere'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3'e yükselerek İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Aralık 2024'te yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3'e yükseldi.

Böylece ülkede enflasyon BoE'nin hedef olarak belirlediği yüzde 2'nin üzerine çıktı ve Mart 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,8'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

ONS, ortalamanın üzerinde artış gösteren alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin yıllık bazda en büyük fiyat artışını sağlayan unsurlar olduğunu belirtti.

Uçak bileti ücretleri, gıda ve özel okul ücretlerinde keskin artışlar görüldü. İletişim ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarında da ortalamanın üzerinde artış oldu.

Ülkede enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 6 Şubat'ta politika faiz oranını Ağustos 2024'ten bu yana üçüncü kez 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50'ye çekmişti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, daha fazla faiz indirimi için "kademeli ve temkinli bir yaklaşım" izleneceğini açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankasının bir sonraki faiz kararı toplantısı 20 Mart'ta yapılacak.

BoE, ülkede yıllık enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 ile zirve yapmasını bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Yılın Enflasyonu Yüzde 3'e Yükseldi - Son Dakika

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