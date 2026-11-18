İngiltere'de yıllık enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 3,6'ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6'ya yükseldi. Yıllık enflasyon geçen yılın ekim ayında da yüzde 3,6 olarak kaydedilmişti.

Tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Enerji, gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ekimde yıllık yüzde 2,8, hizmet enflasyonu ise yüzde 3,7 seviyesinde kalarak eylül ayındaki seviyelerini korudu. Mal enflasyonu yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi.

Yıllık enflasyondaki yükselişe en büyük katkı, akaryakıt fiyatlarının etkisiyle ulaştırma grubundan geldi. Ulaştırma fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 7,5'e, akaryakıt fiyatlarındaki artış ise yüzde 33,2'ye çıktı. Böylece, akaryakıt fiyatları ekimde Temmuz 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.