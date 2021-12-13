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İngiltere'deki hava yolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti - Son Dakika

İngiltere'deki hava yolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti

13.12.2021 19:05
İngiltere'deki hava yolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketleri, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artması ve alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltilmesi nedeniyle İngiliz hükümetinden mali destek talebinde bulundu.

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketleri, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artması ve alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltilmesi nedeniyle İngiliz hükümetinden mali destek talebinde bulundu.

British Airways (BA), EasyJet, Ryanair, Loganair, Virgin Atlantic ve Jet2.com, TUI ve İngiliz Havayolları Ticaret Birliğinin yöneticileri tarafından imzalanan mektupta İngiliz hükümetinin aşılarını tamamlamış olan yolculara yönelik uygulanan test yaptırma zorunluğunu kaldırılması yönündeki talebe yer verildi.

Mektupta ayrıca İngiliz hükümetine, hava yolu sektörünün ihtiyaçlarına göre hazırlanacak bir mali destek paketinin de sunulması çağrısında bulunuldu.

Aşılarının tüm dozlarını yaptırmış ve İngiltere'ye seyahat edecek yolcuların artık test zorunluluğunun kaldırılması gerektiği, ülkedeki özel test şirketlerinin zaman zaman yolcuları tek bir PCR testi için 399 sterline kadar ücretlendirebildikleri belirtildi.

Mektupta, İngiliz hükümetinin, daha önce defalarca tekrar edilen tüm sözlere rağmen, test şirketlerinin bu "dolandırıcılık" sistemine karşı çok az eylemde bulunduğu kaydedildi.

İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından 12 Aralık'ta yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumunun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirilmişti.

Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Togo Cumhuriyeti, British Airways, Omicron, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'deki hava yolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti - Son Dakika Ekonomi


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