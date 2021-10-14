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İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor - Son Dakika

İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

14.10.2021 11:16

Londra'da açtığı restoran ve çıkardığı hesaplarla sürekli gündeme gelen Nusret, bu kez bomba bir iddiayla suçlamaların hedefinde. Nusret'in sahip olduğu restoran zincirinin, Google'a yapılan "kötü yorumları" sildiği iddia edilirken, sitede tüm olumsuz yorumların yok edildiği, restoranı çok pahalı ve 'çocuklara göre değil' olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, İngiliz basınının hedefinde. İngiliz Daily Mail gazetesi, Nusr-Et Steakhouse, geçen ay bir müşterinin ödediği hesabı internette yaymasının ardından 'olumsuz yorumları silmekle' suçlandığını aktardı.

BİN 812 STERLİNLİK HESAP ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Geçtiğimiz ay bir müşteri, Londra'daki Park Tower otelde açılan restoranda yediği hesabı paylaşmıştı. Bin 812 sterlin yani yaklaşık 22 bin TL ödenen yemekle ilgili birçok eleştiri yapılmış, konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

"BİR DİZİ OLUMSUZ YORUM YOK OLDU" İDDİASI

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahip olduğu restoran zinciri, Google'a yapılan 'kötü yorumları' silmekle suçlanıyor. My London News'a göre, restoran açıldığında var olan bir dizi olumsuz yorum yok olmuş durumda. Google, Nusret'in sayfası açıldığında yorumların 'işletme tarafından bir hafta önce güncellendiği' yorumunu da paylaşıyor.

YALNIZCA BİR OLUMSUZ YORUM BIRAKILMIŞ

İddiaya göre, Nusret ile ilgili yazılan tüm olumlu yorumlar dururken olumsuzların hepsi silinmiş. Yorumlar arasında fiyatların çok pahalı olduğuna dair eleştirilerin de yer aldığı belirtiliyor. İddiaya göre tüm olumsuz yorumlar silinirken, restoranı çok pahalı ve 'çocuklara göre değil' olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakılmış.

İngiltere'deki restoran Nusret'in başına bela oldu! Şimdi de kötü yorumları engellemekle suçlanıyor

FİYATLAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Geçtiğimiz ay, Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittikleri restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmış, "Dört Red Bull için 44 sterlin (526 lira). Şaka" ifadelerinde bulunmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 500 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

Nusret Gökçe, Daily Mail, Google, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • murat savluk: Az bile yapmış, daha da fazla ödetsin. Görgüsüzlükten ölecek Ac gözlüler. Gösteriş yapmak için lüks mekan peşinde gezmek yerine karnı aç olan insanları doyurmanin yolunu arasınlar biraz Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor - Son Dakika
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