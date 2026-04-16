İngiltere Ekonomisi Beklentilerin Üzerinde Büyüdü

İngiltere ekonomisi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat için aylık büyüme ve Aralık 2025-Şubat 2026 için üç aylık büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre ocak için yukarı yönlü revize edilen yüzde 0,1'lik büyümenin ardından, ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,5 büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi, ekonomik büyümenin şubatta yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Hizmetler ve üretim sektörü de bu ayda yüzde 0,5 büyürken, bu oran inşaat sektöründe yüzde 1 oldu.

İngiltere ekonomisi Aralık 2025-Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,5 büyüme gösterdi. Bu dönem için piyasa beklentisi ise 0,2 olarak açıklanmıştı.

Söz konusu üç ayda hizmetler sektörü yüzde 0,5 ve üretim yüzde 1,2 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2 daraldı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde şubat ayına kadarki üç aylık dönemde büyümenin hizmetler genelinde geniş tabanlı artışların etkisiyle daha da hızlandığını belirtti.

Hizmetler sektörü içinde büyümenin toptan ticaret, pazar araştırması, konaklama ve yayıncılık sektörlerinden kaynaklandığını ve bu alanların tamamının şubata kadarki üç aylık dönemde iyi performans gösterdiğini aktaran Fitzner, "Bu arada otomobil üretimi, sonbahardaki siber olayın etkilerinden toparlandı. Hizmetler ve üretimdeki büyüme, inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu ABD/İsrail-İran savaşının potansiyel etkileri nedeniyle İngiltere ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini hafta başında yüzde 1,3'ten 0,8'e düşürdü.