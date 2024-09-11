İngiltere Ekonomisi Durgunluğa Girdi

Ekonomi

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere ekonomisinde düşük büyümeyle geçen 14 yılın ardından karşılaşılan zorlukların boyutlarının farkında olduğunu belirterek, "Bu nedenle ekonomimizin temellerini düzeltmek için şimdi uzun vadeli kararlar alıyoruz." ifadesini kullandı.

Reeves, bugün açıklanan büyüme rakamlarının ardından X hesabından değerlendirmede bulundu.

Düşük ekonomik büyümeyle geçen 14 yılın ardından karşı karşıya oldukları zorluğun boyutları konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmadığını aktaran Reeves, "Bu nedenle ekonomimizin temellerini düzeltmek için şimdi uzun vadeli kararlar alıyoruz, böylece ülkemizi yeniden inşa edebilir ve her kesimini daha iyi bir duruma getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi hazirandaki yatay seyrin ardından temmuzda da büyüme göstermedi.

Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7, ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 büyümüştü.

Yavaşlama beklenenden hızlı gerçekleşti

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, temmuza ilişkin büyüme verilerini hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Büyümenin yılın ilk yarısındaki hızlı temposuna göre normalleştiğini belirten Raja, "Ancak yavaşlama beklediğimizden biraz daha hızlı. Bu nedenle yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme tahminimiz düştü. Üçüncü çeyrek için büyüme üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Capital Economics İngiltere Yardımcı Başekonomisti Ruth Gregory de ekonominin temmuzda durgunlaşmasının İngiltere'nin yeni bir resesyonun eşiğinde olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Biz enflasyonun yapışkanlığı nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) eylülde politika faizini sabit tutacağını düşünüyoruz ancak bugünkü veriler gelecek perşembe günü bir faiz indirimi olasılığını biraz daha artırdı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırım şirketi abrdn Yardımcı Başekonomisti Luke Bartholomew, temmuzda ekonominin yavaşlamasının ardından yılın ikinci yarısında büyümenin hızının kesileceğini ifade etti.

BoE'nin politika faiz indirimlerinin hızını artırma ihtiyacı hissetmesi için henüz bir neden olmadığını belirten Bartholomew, "Bu nedenle biz bankanın gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.